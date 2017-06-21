Kickstarter объявил о перезапуске старых проектов

Некоторые из проектов получили лишь незначительные изменения. Например, создатели трёхмерной ручки 3Doodler решили выпустить ограниченный тираж аксессуара, оформленный в духе франшизы Star Trek.
Kickstarter перезапустил старые проекты
Фото © Kickstarter
Другие изобретатели значительно усовершенствовали свои проекты. Так, разработчики прозрачной аудиоколонки Transparent Speaker представили уменьшенную версию устройства с поддержкой Wi-Fi-соединения и пультом дистанционного управления, подключаемым с помощью Bluetooth-интерфейса.
Акция продлится до 31 июля. По словам авторов инициативы, Kickstarter Gold позволит участникам сообщества найти новые идеи и получить деньги на их развитие. Кроме того, администрация краудфандиговой платформы хочет продемонстрировать, что размещаемые на сайте проекты являются не одноразовыми, а постоянно совершенствующимися.
- Популярные
- По времени