Kickstarter объявил о перезапуске старых проектов

Краудфандинговая платформа Kickstarter запустила инициативу Kickstarter Gold, в рамках которой создатели 65 самых популярных проектов представили новые версии своих изобретений. Об этом сообщает The Verge.

Некоторые из проектов получили лишь незначительные изменения. Например, создатели трёхмерной ручки 3Doodler решили выпустить ограниченный тираж аксессуара, оформленный в духе франшизы Star Trek.

Kickstarter перезапустил старые проекты Фото © Kickstarter

Другие изобретатели значительно усовершенствовали свои проекты. Так, разработчики прозрачной аудиоколонки Transparent Speaker представили уменьшенную версию устройства с поддержкой Wi-Fi-соединения и пультом дистанционного управления, подключаемым с помощью Bluetooth-интерфейса.

Акция продлится до 31 июля. По словам авторов инициативы, Kickstarter Gold позволит участникам сообщества найти новые идеи и получить деньги на их развитие. Кроме того, администрация краудфандиговой платформы хочет продемонстрировать, что размещаемые на сайте проекты являются не одноразовыми, а постоянно совершенствующимися.