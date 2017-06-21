Tesla уволила создателя языка программирования Swift спустя полгода работы

Глава подразделения по разработке программного обеспечения для автопилота Tesla Крис Латтнер покинул компанию всего через шесть месяцев после назначения на должность. Об этом он сообщил в своём "твиттере".

По словам Латтнера, работа в Tesla ему "не подходит". При этом никаких подробностей об увольнении специалист не сообщил.

— Оказывается, Tesla мне не подходит. Хотелось бы узнать об интересных вариантах для опытного технического лидера. Моё резюме легко найти в Интернете. Семь лет опыта программирования на Swift, — написал Латтнер в "Твиттере".

Примечательно, что об уходе создателя Swift стало известно в тот же день, когда Tesla объявила о найме специалиста в области искусственного интеллекта Андрея Карпати. Ранее он был научным сотрудником в некоммерческой организации OpenAI, основанной Илоном Маском в 2015 году.

Turns out that Tesla isn't a good fit for me after all. I'm interested to hear about interesting roles for a seasoned engineering leader! — Chris Lattner (@clattner_llvm) June 21, 2017

Пресс-служба Tesla пояснила изданию The Verge, что "Крис просто не подходит для Tesla". Исполнением его обязанностей займётся Джим Келлер, ныне возглавляющий отдел разработки оборудования для автопилота.

Крис Латтнер работал в Apple с 2005 года, где занимался сервисом для разработчиков LLVM. После успешной интеграции проекта в системы Apple Латтнер приступил к созданию языка программирования Swift, который был представлен в 2014 году. В скором времени этот язык стал одним из самых популярных среди разработчиков приложений для MacOS и iOS.

В январе 2017 года Латтнер присоединился к Tesla, чтобы возглавить разработку системы автономного пилотирования. Представители Tesla тогда сообщали, что "крайне воодушевлены" приходом Криса в компанию.