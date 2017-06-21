Google Glass восстали из мёртвых

Впервые за три года компания Google выпустила обновление для своих очков дополненной реальности. Об этом сообщает ArsTechnica.

Помимо привычных "исправлений ошибок и улучшений производительности" апдейт под номером XE23 привносит в Google Glass поддержку беспроводных устройств ввода, например Bluetooth-клавиатур и мышек. Предыдущая версия прошивки была выпущена в октябре 2014 года. Многие тогда предполагали, что данное обновление станет последним.

Очки дополненной реальности Google Glass неожиданно получили обновление прошивки

Кроме того, разработчики выпустили апдейт приложения MyGlass для операционной системы Android. В новой версии мобильного клиента появилась функция синхронизации очков дополненной реальности со смартфоном, а также возможность непрерывной работы в фоновом режиме.

Издание предполагает, что внезапный выпуск апдейтов может свидетельствовать о возрождении проекта Google Glass и разработке второго поколения устройства. Впрочем, официальных подтверждений этой информации нет.

Очки дополненной реальности Google Glass были впервые представлены общественности в 2012 году. В мае 2014 года аксессуар поступил в продажу. И хотя устройство было ориентировано на массового потребителя, из-за своей высокой цены и целого ряда недоработок оно так и не получило широкой поддержки. В январе 2015 года Google пришлось заморозить проект.