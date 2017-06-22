Из App Store удалены сотни тысяч приложений

Заброшенные, устаревшие, нарушающие законы или опасные для пользователей приложения теперь активно удаляются из магазина Apple.

В первую очередь удалению подверглись клоны, особенно приложения и игры, созданные в примитивных конструкторах или по шаблонам, сообщает Techcrunch. Так, например, все клоны Flappy Bird были или будут удалены. Среди других претендентов на удаление оказались приложения со спамом, надоедливой рекламой или отсутствием поддержки 64-битных инструкций. Под нож пойдут и программы, которые никто не скачивал годами.

Из App Store удалят клоны популярных игр, например копии Flappy Bird

Очевидно, что от количественных замеров купертиновцы стараются перейти к качественным. Компания Apple ещё в прошлом году выразила беспокойство, заметив множество некачественных приложений в App Store, многие из которых прошли проверку давно, и по устаревшим стандартам. Тогда под нож пошло более 50 тыс. приложений, но сейчас битва вышла новые масштабы.