"Альфа-банк" представил банкоматы для платёжных сервисов Apple, Google и Samsung

Это первые в России банкоматы, не требующие платёжных карт — вместо них достаточно приложить совместимый смартфон.

Вместо установки карты в слот пользователи новых банкоматов "Альфа-банка" смогут приложить смартфон к NFC-приёмнику и провести необходимые операции, сообщает vc.ru. Сейчас поддерживаются все популярные стандарты: Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, — причём не только с картами "Альфа-банка", но и с другими банками, поддерживающими бесконтактные платежи. Однако до конца 2017 года речь идёт только о Mastercard, а поддержка VISA ожидается позже.

Снять наличные в банкоматах "Альфа-банка" теперь можно с помощью смартфона Фото © РИА Новости/Валерий Мельников

Безопасность ничем не уступает обычным карточным банкоматам — для проведения операций пользователю всё равно придётся вводить ПИН-код, а по итогам будет получено уведомление о снятии денег или оплате услуг.