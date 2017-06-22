Владельцам OnePlus 3 прислали рекламу OnePlus 5

Чтобы пользователи не упустили анонс нового устройства, им выслали рекламу прямо в смартфоны.

Обладатели OnePlus 3 по всему миру получили рекламу нового смартфона компании прямо в уведомлениях своего смартфона. Пользователи отметили, что не соглашались получать коммерческие объявления таким образом, а также не могут от них отказаться — производитель волен прислать им что угодно и когда угодно прямо в уведомления смартфона.

Чтобы пользователи OnePlus не упустили анонс нового устройства, им выслали рекламу прямо в смартфоны Фото © Lehtikuva/EAST NEWS

Отображение подобной рекламы — вполне типичное решение для китайских производителей. Например, на смартфоне Lenovo K3 Note можно было увидеть в уведомлениях рекламу K4 Note и K5 Note, но большинство пользователей в Сети оценили такой шаг как вторжение в личное пространство, а не как добросовестную пиар-кампанию. Многие поделились мнением, что благодаря этому они засомневались в покупке OnePlus.

Напомним, что несколько дней назад был представлен смартфон OnePlus 5, оборудованный сдвоенной камерой от Sony, процессором Qualcomm Snapdragon 835 и дизайном, повторяющим iPhone 7 Plus. После анонса пользователи раскритиковали уход от самобытного облика OnePlus 3 к копированию iPhone, а затем обнаружили, что компания завышала результаты синтетических тестов производительности. Несмотря на критику, спрос на устройство остаётся высоким.