ИИ от Microsoft поможет слабовидящим пользователям

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ИИ от Microsoft поможет слабовидящим пользователям

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Фото © Kyodo/FOTOLINK

Владельцы устройств с операционной системой Windows 10 смогут узнать, что изображено на фотографиях.

Разработчики из Microsoft намерены использовать искусственный интеллект, чтобы улучшить опыт пользователей, у которых проблемы со зрением, пишет MSPowerUser.

Речь идёт об обновлении инструмента "Экранный диктор", который зачитывает вслух открытый на экране текст, а также события из календаря и различные сообщения.

Если же слабовидящий пользователь открывает фотографию, диктор не может передать, что на ней изображено. Однако Microsoft хочет решить эту проблему.

ИИ от Microsoft поможет слабовидящим пользователям

Совсем недавно разработчики выпустили очередную версию операционки Build 16226 для участников программы Windows Insider. Сборка включает в себя обновление "Экранного диктора", у которого появилась функция автоматических субтитров. Теперь алгоритм использует машинное обучение, чтобы генерировать описания для изображений и снимков. Кроме того, диктор научился извлекать текст с фотографий при помощи оптического распознавания символов.

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