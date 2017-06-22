Владельцы устройств с операционной системой Windows 10 смогут узнать, что изображено на фотографиях.

Разработчики из Microsoft намерены использовать искусственный интеллект, чтобы улучшить опыт пользователей, у которых проблемы со зрением, пишет MSPowerUser.

Речь идёт об обновлении инструмента "Экранный диктор", который зачитывает вслух открытый на экране текст, а также события из календаря и различные сообщения.

Если же слабовидящий пользователь открывает фотографию, диктор не может передать, что на ней изображено. Однако Microsoft хочет решить эту проблему.

ИИ от Microsoft поможет слабовидящим пользователям Фото © Kyodo/FOTOLINK

Совсем недавно разработчики выпустили очередную версию операционки Build 16226 для участников программы Windows Insider. Сборка включает в себя обновление "Экранного диктора", у которого появилась функция автоматических субтитров. Теперь алгоритм использует машинное обучение, чтобы генерировать описания для изображений и снимков. Кроме того, диктор научился извлекать текст с фотографий при помощи оптического распознавания символов.