В московской базе водительских удостоверений произошёл сбой

Пользователи Сети сообщили о проблемах в работе системы, отвечающей за хранение данных о водительских удостоверениях в Москве.

Как отмечается, сбой произошёл 21 июня около 16 часов по московскому времени. В настоящий момент её работа частично восстановлена, однако обработка информации происходит медленно.

Ахахаха Беда не приходит одна))) ВНЕЗАПНО в столице рухнула система на которой работает база учета водительских удостоверений)) Говорят: "не знаем, когда восстановят - звоните"))) Опубликовано Алексеем Диановым 22 июня 2017 г.

Ранее с похожими проблемами столкнулись жители регионов: 20 июня автомобилисты из Екатеринбурга сообщали о сбое в системе, отвечающей за оплату штрафов. Представители ГИБДД пока не выпускали официальных заявлений по этому поводу.