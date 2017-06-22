Ряд провайдеров заблокировал доступ к Google

Домен www.google.ru был внесён в реестр сайтов, доступ к которым на территории России ограничен.

На недоступность поисковика пожаловался ряд пользователей Сети.

Пока я ходил покурить, @roscomnadzor заблокировал google.ru.



Бросить курить, что ли. — [object Object] (@marinintim) June 22, 2017

Роскомнадзор ограничил доступ к Google? pic.twitter.com/poa2btLK61 — VladTwin (@VladimirTwin) June 22, 2017

А кто забанил Google.ru — Maxim S. Tatarinov (@tatarinovms) June 22, 2017

По данным с сайта Роскомнадзора, адрес www.google.ru был внесён в реестр 14 июня 2016 года по решению ФНС номер 2-6-27 2016-06-07-90-АИ и в настоящий момент доступ к странице ограничивается.

Внезапно https://t.co/KRLjKl2Dz9 оказался в реестре запрещённых сайтов Роскмонадзора pic.twitter.com/3gpjd8K6AB — VladTwin (@VladimirTwin) June 22, 2017

Как отмечает автор телеграм-канала "Сайберсекьюрити и Ко" Александр Литреев, объём трафика с www.google.ru упал с 70 тыс. просмотров в минуту до 52 тыс. По его словам, в настоящий момент известно о проблемах с доступом у таких операторов связи, как МТС, Telecom TZ, "Наука и связь", Maxima Telecom, TTK, "Стальнет", "Сигнал", "МарьиноNet" и ещё около десятка провайдеров.

— Проблема была, это не ложная блокировка. У Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема была быстро решена — заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров изданию "Ведомости".

На момент написания заметки глава пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский не ответил на запрос Лайфа.