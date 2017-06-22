WikiLeaks: "Брутальный кенгуру" помогал ЦРУ взламывать компьютеры

Сайт WikiLeaks опубликовал очередную порцию секретных документов ЦРУ, в которых описывается набор инструментов для кибершпионажа под кодовым названием "Брутальный кенгуру" (Brutal Kangaroo).

С помощью этого троянца американские разведчики проникали в закрытые компьютерные сети, к которым они не могли получить прямой доступ. Согласно документам, "Брутальный кенгуру" заражает компьютер, подключённый к Интернету, и устанавливает на нём вредоносное программное обеспечение.

WikiLeaks раскрыл принцип действия инструментов, применявшихся для шпионажа в закрытых сетях организаций Фото: ©flickr / wikileakstruck

В случае, если к инфицированной машине подключат USB-накопитель, вирус автоматически передастся на него. Таким образом троянец разносится по всем компьютерам в организации, включая те, которые интересуют разведчиков.

Достигнув цели, "Брутальный кенгуру" создаёт свою собственную скрытую сеть, которая находится под полным контролем ЦРУ и может использоваться для координации задач и обмена данными. Как отмечает WikiLeaks, принцип действия этого троянца очень похож на функционал известного вредоносного ПО Stuxnet.

Также указывается, что "Брутальный кенгуру" применялся на компьютерах, работающих под управлением Windows, и использовал ряд характерных для этой операционной системы уязвимостей.