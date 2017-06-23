Выбрано название для Android 8.0

Разработчики изучили предварительную версию Android, чтобы выяснить её название.

На этот раз, вероятнее всего, Android 8.0 получит название "Овсяное печенье" (Oatmeal Cookie). К такому выводу пришли специалисты ресурса Myce, обнаружив в коде сокращение oc-dev. Раньше в данном сокращении использовалась одна буква, например n-dev для Android Nougat. А раз все версии системы называются в честь сладостей, наиболее вероятной расшифровкой OC станет именно печенье.

Название Android 8.0 обнаружили в коде системы Фото © Flickr/pumpkincat210

Напомним, что Android с кодовым названием O был представлен этой весной на выставке Google I/O. Среди новых функций стоит отметить режим "картинка в картинке", уведомления прямо на иконках приложений, а также возросшую примерно в два раза скорость загрузки устройств из полного выключения.