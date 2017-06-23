В WhatsApp появится удобная функция

Очередное обновление мессенджера добавит возможность обмениваться любыми файлами.

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, при помощи которой пользователи смогут отправлять друг другу файлы любых форматов, сообщает Wabetainfo.

Тем не менее разработчики ограничат максимальный размер передаваемого файла: 128 Мбайт для владельцев iOS-девайсов, 100 Мбайт для обладателей Android-устройств и 64 Мбайт для пользователей веб-версии. Скорее всего, в компании пошли на такой шаг, чтобы пользователи не перегрузили сервера "тяжёлыми" роликами в формате 4К.

В настоящее время функция уже доступна некоторым пользователям бета-версии приложения. Официальная дата релиза обновленного приложения пока не сообщается.