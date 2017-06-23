Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, при помощи которой пользователи смогут отправлять друг другу файлы любых форматов, сообщает Wabetainfo.
Тем не менее разработчики ограничат максимальный размер передаваемого файла: 128 Мбайт для владельцев iOS-девайсов, 100 Мбайт для обладателей Android-устройств и 64 Мбайт для пользователей веб-версии. Скорее всего, в компании пошли на такой шаг, чтобы пользователи не перегрузили сервера "тяжёлыми" роликами в формате 4К.
В настоящее время функция уже доступна некоторым пользователям бета-версии приложения. Официальная дата релиза обновленного приложения пока не сообщается.
В WhatsApp появится удобная функция
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