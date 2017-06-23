Airbnb запустит премиум-сервис аренды жилья

Новый продукт будет предназначен для привлечения состоятельных клиентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Разработчики планируют начать пилотное тестирование сервиса уже на этой неделе. В нём примут участие несколько хозяев, чьи квартиры будут проверять инспекторы из Airbnb.

Если дома соответствуют строгим стандартам, они смогут попасть в новый раздел на сайте и в мобильном приложении, сообщают инсайдеры. Скорее всего, премиум-раздел получит название Select.

Среди требований к квартире отмечается наличие постельного белья, мягких полотенец, одноразовых туалетных принадлежностей, бутилированной воды, а также чая и кофе. Кроме того, в домах премиум-класса проверят всю технику.

Запуск нового сервиса может состояться до конца 2017 года.