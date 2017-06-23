Valve готовит новые VR-контроллеры Knuckles

Они смогут точно отслеживать движения пальцев рук и отображать их в виртуальном мире.

Современные контроллеры для VR позволяют захватить движения кистей рук, но теперь Valve готовит новые устройства под названием Knuckles. С их помощью игроки смогут контролировать в виртуальном пространстве не только руки, но и каждый палец индивидуально. Достигается эффект благодаря специальной сенсорной зоне на внутренней грани контроллеров, а также группе кнопок по периметру. Чтобы правильно определить захват, сенсорные зоны требуют калибровки под каждого пользователя.

VR-контроллеры Knuckles смогут точно отслеживать движения пальцев рук

К сожалению, речь идёт о лабораторном прототипе, который тестируют внутри компании, а дата выхода пользовательской версии пока неизвестна.