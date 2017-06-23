Google представила новый формат видео

Google анонсировала видеоформат VR180, который призван упростить создание VR-контента.

Как отмечается в официальном блоге компании, новый формат видео обладает углом обзора 180 градусов, высоким разрешением и может просматриваться как на настольных компьютерах, так и с помощью Cardboard, Daydream и PSVR. Кроме того, VR180 может использоваться для онлайн-трансляций.

— Съёмка таких видеороликов ничем не отличается от создания видео с помощью обычной камеры. Кроме того, скоро авторы смогут редактировать видео, используя привычные инструменты, например Adobe Premiere Pro, — пояснил Фрэнк Родригес, менеджер по VR-продуктам Google.

Новый видеоформат позволит просматривать трёхмерные ролики — предметы на переднем плане будут выглядеть так, словно они находятся близко, а на заднем — далеко.

Также в Google рассказали о планах по созданию камеры для съёмки VR-видео. В настоящий момент команда Daydream сотрудничает с такими производителями, как YI, Lenovo и LG. По заверению представителей компании, первые устройства появятся на рынке уже этой зимой.

— Этой камерой будет пользоваться так же легко, как мыльницей. При этом стоить они будут примерно одинаково. Вы сможете с лёгкостью загружать видеоролики и прямые трансляции прямо на YouTube, — заявили в Google.