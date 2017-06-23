Разработчик скрестил две нейросети и получил пугающий результат

Веб-разработчик под ником AlteredQualia выложил в Сеть результаты скрещивания двух нейросетей, обрабатывающих человеческие фотографии.

Первую нейросеть, созданную Майком Тука, автор научил генерировать случайные новые лица на основе тысяч разнообразных фотографий. Теперь он каждый день "знакомится с новыми людьми" и делится ими с подписчиками.

Получившиеся образы мужчин и женщин выглядят далёкими от совершенства и зачастую вызывают эффект зловещей долины: когда подсознание начинает паниковать, видя плохую компьютерную графику, реалистичных киборгов, а у некоторых панику вызывает любой облик, отличный от здорового человека .

Разработчик выложил в Сеть результаты скрещивания двух нейросетей, обрабатывающих человеческие фотографии Фото: © alteredqualia.com

Вторая сеть под названием DeepWarp превращает статичные фотографии в лица, следящие за курсором мыши, что даже настоящим людям добавляет пугающий эффект, но AlteredQualia шагнул дальше: увидев жутковатые лица, придуманные сетью Майка, он решил пропустить их через DeepWarp, чтобы оценить работу сети в динамике — результат оказался страшнее ожиданий.