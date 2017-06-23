Facebook запустила инициативу по борьбе с экстремистским контентом

Социальная сеть Facebook объявила о запуске программы по борьбе с террористической пропагандой и разжиганием ненависти в Сети. Проект будет действовать на территории Великобритании, сообщает Reuters.

В рамках новой инициативы компания намерена предоставить местным организациям финансирование, а также помочь им в противодействии распространению экстремистского контента в Сети.

— В Facebook нет места ненависти и насилию. Мы используем такие технологии, как искусственный интеллект, чтобы найти и удалить террористическую пропаганду. Кроме того, у нас есть команды экспертов по борьбе с экстремизмом по всему миру, которые работают над тем, чтобы очистить нашу платформу от нежелательного контента, — заявила Шерил Сэндберг, главный операционный директор Facebook.

Как уточняет Reuters, организации, противостоящие террористической пропаганде в Сети, получат от Facebook возможность бесплатного продвижения собственной рекламы. Также активисты, участвующие в инициативе, смогут общаться с администрацией социальной сети через специальную службу поддержки. Ранее похожие программы были запущены во Франции и Германии.