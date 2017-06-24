Исходный код Windows 10 утёк в Сеть

Часть исходного кода тестовых сборок операционной системы Windows 10 оказалась достоянием интернет-общественности.

Как уточняет издание The Verge, файлы были выложены на сайте Beta Archive. Этот ресурс занимается коллекционированием различных релизов Windows, включая те, которые так и не были выпущены официально.

Часть исходных кодов Windows 10 утекла в Сеть Фото: © Kyodo/FOTOLINK

Обнаруженная утечка содержит в себе файлы, связанные с драйверами для USB-портов, жёстких дисков и Wi-Fi. Опубликованный код является частью Microsoft Shared Source Kit.

Официальный представитель компании Microsoft подтвердил информацию об утечке исходных кодов Windows 10. По его словам, речь идёт о файлах, предназначенных для использования сторонними производителями, государственными учреждениями и партнёрами компании, действующими в рамках инициативы Shared Source Initiative.

Изначально сообщалось о том, что общий размер опубликованных данных составляет 32 Тбайт, однако The Verge опроверг эти сведения. Как отмечают журналисты издания, актуальная утечка не превышает 1,2 Гбайт, в то время как остальная часть архива — лишь сборник предыдущих сливов.

По словам администратора сайта Beta Archive Эндрю Уаймана, к настоящему моменту исходные коды Windows 10 уже удалены с ресурса. При этом он отметил, что такое решение "было принято добровольно".