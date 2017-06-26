Зачем врёт Паша?

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров продолжает открытый диалог с главой Роскомнадзора Александром Жаровым. Теперь он заявляет, что мессенджеры, оказывается, никогда и никому данных не предоставляют. Врёт, разумеется.

Согласно утверждению Дурова, регистрация Telegram в России никак не повредит террористам и наркодилерам, поскольку те сразу же перейдут на другие мессенджеры, которых сотни и тысячи. Вроде бы и правда, перейдут, но вот только Telegram, как и многие другие сервисы переписки, имеет привязку к мобильному номеру абонента, то есть он всё-таки может быть использован для выявления правонарушителя.

Знаете, что больше всего раздражает? Вот эта вот показушная незаконопослушность. Павел Дуров, чтоб вы помнили, сбил полицейского в Питере и именно после этого сбежал из России. Трусливо, жалко, убого. Он заявляет, что никогда и никому не предоставит доступа к Telegram. И, разумеется, уже его предоставляет США. Почему именно им? Потому что Telegram наиболее популярен в Иране и других странах Ближнего Востока, то есть там, где у США имеется множество интересов.

Будет ли Дуров столь благосклонен, чтоб предоставить доступ к переписке российским спецслужбам? Полагаю, что да, просто мы с вами об этом не узнаем. А Павел и наши спецслужбы об этом не расскажут. В качестве рекламы постоянно утверждать что переписка никогда и никому не будет доступна — логично. Но мы же с вами достаточно трезвы и разумны, чтобы не верить всему, что говорится в рекламе.

Когда я слушаю или читаю очередные заявления Дурова, то каждый раз вспоминаю Apple. Дело в том, что эта компания тоже любит утверждать, что она хранит данные пользователей как зеницу ока. Однако спецслужбам США эти данные предоставляются по первому оклику. Павел Дуров делает точно так же, и даже более того, он наверняка уже открыл все коды шифрования именно для американских спецслужб, потому что именно в странах, где Telegram наиболее распространён, у США есть прямые и большие интересы.

Не будем судить за это Дурова строго. В отличие от России, где Павлу повезло родиться и вырасти, в США никакой жалости или сострадания ни к одному человеку не испытывают. И если Дуров перейдёт кому-то дорогу там, а не собьёт полицейского здесь, его очень быстро и очень жёстко поставят на место. И этим местом может оказаться ну хотя бы и Гуантанамо.

Что же касается самого продолжающегося диалога Жарова и Дурова, то его, на мой взгляд, пора прекращать. Проще заблокировать Telegram, чем ожидать адекватности от заранее неадекватного человека. Помните, был такой актёр, Алексей Панин? Вот Дуров примерно такой же, разве что в комбинации пока не бегает, но выглядит точно так же.