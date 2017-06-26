"Техносила" закроет все офлайн-магазины

Все точки продаж крупной сети бытовой техники и электроники будут ликвидированы до сентября, сообщает издание "Деловой Петербург". От "Техносилы" останется лишь онлайн-магазин.

Руководство "Техносилы" уже разослало поставщикам письма о том, что у компании не хватает денег, чтобы заплатить все задолженности за поставленный товар.

Представители сети магазинов заявили, что готовы погасить часть долгов за счёт оставшегося на складах товара. Ещё одну долю ретейлер планирует оплатить выручкой от распродажи остатков. Журналисты издания отмечают, что компания получила около 80 исков на общую сумму более 400 млн руб.

Напомним, в 2015 году контроль над "Техносилой" получила финансовая группа "Сафмар" семьи Гуцериевых — Шишхановых. Уже в начале 2017 года сеть бытовой техники и электроники насчитывала 72 магазина и 133 пункта выдачи товаров.

В июне 2017 года "Сафмар" также договорился о покупке сетей "М. Видео" и "Эльдорадо". В связи с этим владельцы финансовой группы решили перевести все существующие магазины "Техносилы" под бренды "Эльдорадо" и "М. Видео".