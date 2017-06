Новая iOS 11 стала доступна всем

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 11, которая совместима почти со всеми свежими смартфонами и планшетами под управлением iOS.

Для участия в тестировании iOS 11 больше не требуется наличие аккаунта разработчика, который обходится в 99 долларов и даёт ранний доступ к обновлениям.

Новая версия мобильной ОС теперь доступна для всех обладателей совместимых устройств: iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 5s, iPad Pro 12,9″ (второе поколение), iPad Pro 10,5″, iPad Pro 12,9″, iPad Pro 9,7″, iPad Air 2, iPad Air, iPad (2017), iPad 4, iPad mini 4 и iPad mini 3.

Вышла iOS 11 — вот список совместимых устройств и самые важные причины установить новинку Фото © Flickr/Abo.SeFo.Nashed

В iOS 11 переработали множество функций, например, в Siri появилась поддержка текстовых команд вместо голосовых, портретный режим iPhone 7 Plus теперь работает даже ночью, а в системе появилась запись видео с экрана. К тому же добавился файловый менеджер "Файлы" для iPhone и iPad, позволяющий быстро изучить содержимое локальных и облачных дисков.

Другие нововведения чуть менее заметны и касаются интерфейса — например, глубокая интеграция 3D Touch в настройках. Финальная версия iOS 11 выйдет этой осенью, а за лето ожидается ещё несколько тестовых сборок.