WhatsApp стал главным источником новостей в некоторых странах

Эксперты из Reuters Institute проанализировали активность людей в популярном мессенджере.

Аналитики пришли к выводу, что всё больше и больше человек начинают использовать WhatsApp в качестве основного источника новостей, пишет Engadget.

Как сообщается в докладе, в опросе приняли участие 71 805 респондентов из 36 стран. 47% из них предпочитают узнавать о новостях из Facebook, а ещё 15% получают новости исключительно через WhatsApp.

И хотя 15% — довольно небольшая доля людей, аналитики обратили особое внимание на некоторые страны. В частности, более половины из опрошенных жителей Малайзии заявили, что получают все новости через WhatsApp. То же самое рассказали и 46% респондентов из Бразилии.

Кроме того, мессенджер назвали главным источником новостей в Чили (39% опрошенных), Сингапуре (38%), Гонконге (36%), Испании (32%) и Турции (25%).

Эксперты отмечают, что такая популярность мессенджера может быть связана с тем, что в некоторых из этих стран операторы предлагают бесплатный трафик для WhatsApp. Кроме того, в Турции и Гонконге приложение используют благодаря сквозному шифрованию, так как из-за цензуры жители этих регионов не могут открыто высказывать антиправительственные настроения.