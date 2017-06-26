Популярность Telegram в России значительно выросла

После того как в СМИ появились сообщения о скорой блокировке Telegram, мессенджер резко поднялся в рейтингах магазинов App Store и Google Play. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на данные App Annie.

В начале июня Telegram занимал в магазине Google Play лишь шестое место в рейтинге приложений для коммуникации и находился ниже 20-й позиции в общем списке программ. Однако 25 июня сервис Дурова поднялся до четвёртого места в списке мессенджеров и до 19-й позиции среди всех бесплатных приложений.

Возможность блокировки Telegram повысила востребованность мессенджера среди российских пользователей Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В российской версии App Store рейтинг Telegram постоянно менялся, при этом за последние три месяца мессенджер ни разу не входил в топ-10 бесплатных приложений. Но после появления новостей о грядущей блокировке Telegram мгновенно переместился на седьмую строчку данного рейтинга.

Команда Telegram не раскрывает общую численность пользователей из России. В феврале 2017 года аналитики из сервиса Combot сообщали, что российская аудитория мессенджера составляет шесть миллионов человек.

Примечательно, что популярность анонимайзеров среди российских пользователей практически не изменилась: в рейтинге самых востребованных приложений App Store и Google Play ни один подобный сервис сегодня не входит даже в первую сотню.