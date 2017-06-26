В России могут ограничить иностранное владение точками обмена трафиком

Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) России предлагает ограничить иностранное владение точками обмена трафиком на уровне 20%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на видоизменённый законопроект о критической инфраструктуре Рунета.

Согласно документу, иностранные государства, международные организации, зарубежные юридические лица и россияне, имеющие гражданство другой страны, не смогут осуществлять владение, управление и контроль в отношении более 20% акций в уставном капитале компаний, владеющих точками обмена трафиком.

Кроме того, ведомство предлагает обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся в юрисдикции РФ, представлять сведения об используемых телекоммуникационных системах для внесения в Государственную информацию систему (ГИС). Как уточняет RNS, речь идёт об информации о зарегистрированных доменах, используемом диапазоне сетевых адресов, месторасположении узлов сети и т.д.

Минкомсвязь доработала пакет поправок к закону "О связи" Фото: © flickr / verkeorg

Напомним, первая версия поправок к закону "О связи" была представлена Минкомсвязью в ноябре 2016 года. В тексте документа обозначался ряд новых телекоммуникационных терминов, а также определялись особенности регулирования критической инфраструктуры, к которой относятся национальные домены .ru и .рф, точки обмена трафиком и автономные системы, обеспечивающие их функционирование.

Кроме того, ведомство предлагало создать Государственную информационную систему обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования национального сегмента Интернета. Её оператора должна будет назначить сама Минкомсвязь.