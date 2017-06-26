Беспилотные машины Google будут бесплатно катать людей

Компания Waymo (беспилотное подразделение Google) подписала с сервисом проката автомобилей Avis Budger Group соглашение о содержании парка беспилотных машин. Об этом сообщает Bloomberg.

Договор, заключённый компаниями, рассчитан на несколько лет. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Google заключила договор о многолетнем сотрудничестве с сервисом проката автомобилей Avis Budger Group Фото: © EAST NEWS / AP / FOTOLINK

Согласно контракту, Avis Budger Group будет заниматься техническим обслуживанием автономного транспорта Waymo, включая замену масла и шин. При этом Google сохраняет за собой право на владение беспилотным автопарком, а потому взять такую машину напрокат через Avis не получится.

Для того чтобы совершить поездку на умном автомобиле Waymo, необходимо проживать в городе Финикс (штат Аризона, США) и подать заявку на участие в программе публичных испытаний. Как отмечается, любой горожанин, участвующий в эксперименте, сможет бесплатно прокатиться на беспилотном минивэне Chrysler Pacifica, вызвав его с помощью мобильного приложения.