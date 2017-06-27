Учёные: Один взгляд на смартфон делает человека тупее

Недавнее исследование показало, что даже выключенные телефоны негативно сказываются на умственных способностях владельцев.

Учёные из Техасского университета в Остине провели исследование, в котором приняли участие почти 600 человек, пишет The Next Web. Этим людям предложили решить ряд математических задач и одновременно с этим запомнить последовательность случайных слов.

Участников исследования разделили на три группы. Первых попросили положить смартфоны на стол, вторым приказали убрать гаджеты в сумку или кошелёк, а третьим предложили оставить телефоны в соседней комнате.

Те, кто мог видеть свои телефоны во время выполнения математических задач, справились с тестом значительно хуже остальных. При этом участников даже не могли отвлечь уведомления, так как они были отключены на всех смартфонах.