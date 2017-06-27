Разработчики ICQ и TamTam рассказали о резком росте активности пользователей

В мессенджерах Mail.Ru Group заметили резкое увеличение количества публичных каналов на фоне новостей о скорой блокировке Telegram.

Создатели TamTam заявили, что в мессенджере стали появляться около тысячи новых каналов ежедневно, начиная с конца мая 2017 года. С 20 по 27 июня эта цифра выросла до трёх тысяч каналов в день.

— Ежедневно появляется больше 3000 каналов. За последнее время каналы завели Глюк'oZa, группа Therr Maitz, РИА "Новости", центр образования "Нетология", нишевые каналы Beardycast, "555 слов", Breaking Trends и другие, — рассказали представители TamTam изданию TJ.

Однако разработчики отметили, что особого роста регистраций в своём мессенджере они не заметили.

При этом представители ICQ похвастались приростом пользователей, который 26 июня вырос в полтора раза. В тот же день количество созданных лайв-чатов выросло почти на 30%.

Напомним, Mail.ru запустила бесплатный мессенджер TamTam в конце мая 2017 года. Он разработан на базе запущенного в июле 2016 года мессенджера "ОК сообщения".