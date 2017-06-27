Apple продаёт восстановленные стилусы за 5 тыс. рублей

Планшеты iPad Pro, нарушившие завет Стива Джобса "стилус не нужен", оснащаются весьма хрупким стилусом, который можно сломать. Официальная замена стоит 99 долларов, но теперь Apple предлагает альтернативу — восстановленные стилусы Pencil за 85 долларов (около 5 тыс. руб). Это значит, что покупатель экономит порядка 14 долларов. Разница не очень велика, как и с другими восстановленными гаджетами Apple.
Фото: © Apple Inc.
В официальном онлайн-магазине устройство продаётся с 14-дневной возможностью возврата и годовой гарантией. Заявляется о тщательном ремонте и восстановлении перед тем, как продукт был отправлен на продажу. Ближайшие поставки доступны уже завтра.
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