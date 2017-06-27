Apple продаёт восстановленные стилусы за 5 тыс. рублей

Внезапно в продажу поступила отремонтированная версия стилуса Apple Pencil для iPad Pro.

Планшеты iPad Pro, нарушившие завет Стива Джобса "стилус не нужен", оснащаются весьма хрупким стилусом, который можно сломать. Официальная замена стоит 99 долларов, но теперь Apple предлагает альтернативу — восстановленные стилусы Pencil за 85 долларов (около 5 тыс. руб). Это значит, что покупатель экономит порядка 14 долларов. Разница не очень велика, как и с другими восстановленными гаджетами Apple.

Фото: © Apple Inc.

В официальном онлайн-магазине устройство продаётся с 14-дневной возможностью возврата и годовой гарантией. Заявляется о тщательном ремонте и восстановлении перед тем, как продукт был отправлен на продажу. Ближайшие поставки доступны уже завтра.