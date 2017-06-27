"Одноклассники" позволили стримить без стороннего ПО

Разработчики добавили возможность вести прямые трансляции на ноутбуках и компьютерах прямо из браузера, сообщается в пресс-релизе.

По словам представителей "Одноклассников", для проведения стримов пользователям не придётся устанавливать дополнительное программное обеспечение. Эфир будет идти с веб-камеры устройства напрямую.

— Возможность выходить в прямой эфир без установки дополнительных программ сделает стриминг максимально простым для пользователей веб-версии "Одноклассников". Уже сейчас в ОК запускается 40 000 стримов в сутки. С новой функцией люди смогут легко запускать трансляции с любого устройства, что позволит ещё увеличить число стримеров и прямых эфиров, — рассказала директор по продуктам "Видео" и "OK Live" Марина Краснова.

Разработчики отметили, что новая функция доступна уже сейчас. На данный момент стримеры могут захватывать изображения со встроенной веб-камеры или с внешней цифровой камеры. Для захвата изображения с экрана пользователям всё равно придётся установить дополнительное ПО. Представители ОК рассказали Лайфу, что у них "довольно большие планы по развитию прямых трансляций с ПК". Это означает, что в будущем может появиться и захват экранов.