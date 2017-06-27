Сообщения большинства мессенджеров, включая Telegram, на самом деле не защищены

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Сообщения большинства мессенджеров, включая Telegram, на самом деле не защищены

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Фото © ISOPIX/EAST NEWS

Если пользователь оставляет включёнными push-уведомления, то его сообщения обязательно попадают в Apple или Google, считают эксперты.

Специалист по информационной безопасности Андрей Кузнецов отметил в посте на "Фейсбуке", что сообщения большинства пользователей в мессенджерах на самом деле не защищены.

Например, если вы включили уведомления на экране блокировки и пользуетесь чатом "Фейсбука", "Телеграма" или "ВКонтакте", то содержание переписки получают создатели операционных систем — Google и Apple.

Они находятся в юрисдикции США и вполне готовы предоставить содержание диалогов властям, что делает общение небезопасным, особенно для политиков России. Как при этом хранятся и шифруются сообщения — не важно, ибо считать их с экрана блокировки вполне возможно даже в обход шифрования.

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