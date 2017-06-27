Роскомнадзор обновил рекомендации по блокировке сайтов

Роскомнадзор направил провайдерам новые рекомендации по ограничению доступа к сайтам, доступ к которым на территории России ограничен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно обновлённым правилам, провайдеры должны будут осуществлять блокировку при помощи аппаратно-программных комплексов DPI либо приобретая услуги по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи. Это позволит исключить возможность неправомерного ограничения доступа к отсутствующим в выгрузке Роскомнадзора ресурсам, заявляют в ведомстве.

Операторам связи, использующим DPI, рекомендуется самостоятельное определение актуального сетевого адреса ("резолвинг") информационного ресурса, доступ к которому должен быть ограничен Пресс-служба Роскомнадзора

В свою очередь, провайдерам, которые не используют DPI и осуществляют ограничение к доменному имени при помощи иных средств, рекомендуется ограничивать доступ к запрещённой информации посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам. Кроме того, всем операторам связи необходимо проверять актуальность реестра не реже двух раз в сутки.

— Рекомендации Роскомнадзора продиктованы интересами пользователей и направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных интернет-ресурсов, — заявили в ведомстве.

Напомним, 4 июня, около 16:15 по Москве, пользователи российского сегмента Сети начали испытывать трудности с доступом к "Яндексу" и "ВКонтакте". Проблемы отмечались как в Москве, так и в регионах. В дальнейшем выяснилось, что блокировка ресурсов произошла по причине использования злоумышленниками технических IP-адресов серверов сайта, попавшего в реестр запрещённых.

Ситуация с блокировками добропорядочных ресурсов вынудила Роскомнадзор составить белый список сайтов, который был разослан российским провайдерам 7 июня. В документе содержался перечень из 2257 позиций, в том числе доменные имена крупных социальных сетей, поисковых систем и различных государственных интернет-ресурсов.

Спустя несколько дней, 10 июня, Роскомнадзор разослал провайдерам документ с требованием до 16 июня 2017 года осуществлять ограничение доступа к интернет-ресурсам только по тем IP-адресам, которые указаны в реестре запрещённых сайтов.