Художник воссоздал трейлер "Звёздных войн" на компьютере Apple 1984 года

Индонезийский иллюстратор Вахью Ичвандарди перерисовал трейлер фильма "Звёздные войны: Последние джедаи" при помощи компьютера Apple IIc, произведённого в 1984 году. Об этом сообщает Mashable.

Художник, ныне проживающий в Нью-Йорке, использовал в своей работе раритетный графический планшет KoalaPad и программное обеспечение Dazzle Draw. Как отмечает издание, в 80-х годах эти инструменты считались "самой продвинутой системой для компьютерной графики", хотя на сегодняшний день они безнадёжно устарели.

Cita-cita waktu masih kecil di th 80an: bikin trailer Star Wars pakai komputer Apple bermonitor monochrome, baru kesampaian sekarang. pic.twitter.com/kUV28VB5pq — Pinot (@pinotski) June 26, 2017

Для того чтобы получить слои для анимации, иллюстратору приходилось рисовать их маркером на прозрачных пластиковых листах, помещённых поверх монитора. Затем художник покадрово переносил содержимое этих листов на экран.

По словам Ичвандарди, процесс занял около трёх недель. Финальный трейлер состоит из 288 кадров, которые были записаны на 48 пятидюймовых дискет. Общий размер монохромного ролика составил 6 Мбайт.

"Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи" — восьмой эпизод знаменитой космической саги, режиссёром и автором сценария которого выступает Райан Джонсон. Данная лента является последним фильмом с участием актрисы Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря 2016 года. Премьера назначена на 14 декабря 2017 года.