Программист парализовал работу телефонных вымогателей

Специалист по информационной безопасности, скрывающийся под псевдонимом YesItWasDataMined, рассказал пользователям Reddit о том, как отомстил телефонным вымогателям.

По словам программиста, в июне 2017 года он получил голосовое сообщение от человека, который представился сотрудником Налогового управления США. Неизвестный обвинил мужчину в уклонении от уплаты налогов и сообщил о необходимости немедленно погасить задолженность в размере $8219.

Как отмечает издание Motherboard, подобный способ мошенничества довольно распространён в США и его жертвами уже стали "тысячи людей". По данным налогового управления, аферисты обманывают в основном пожилых людей и иммигрантов. С 2013 года злоумышленники выманили у своих жертв более $54 млн.

Как правило, мошенники пользуются услугами кол-центров в Индии, сотрудники которых обзванивают потенциальных жертв. При этом злоумышленники маскируют свои звонки под телефонные номера госучреждений США, чтобы вызвать максимальное доверие у собеседника.

Программист сразу распознал обман, после чего решил отомстить аферистам. Для этого он написал специальный скрипт, который звонил на номера кол-центра до 28 раз в секунду. Отвечая на вызов, самозваные сотрудники налоговой службы слышали следующее голосовое сообщение: "Здравствуйте! Мы обнаружили, что вы мошенники. Мы занимаем вашу телефонную линию, чтобы вы не могли обманывать людей. Это не остановится, пока вы не прекратите".

Скрипт работал около трёх дней подряд, в течение которых мужчина записывал реакцию сотрудников кол-центра. Результат своей атаки он опубликовал на YouTube.

Позже мужчина полностью парализовал деятельность других мошенников, которые вымогали деньги от имени сотрудников Microsoft.

— Федеральная торговая комиссия США делает всё возможное для защиты прав потребителей, но, к сожалению, этого недостаточно. Никто не помогает жертвам. Я много лет занимаюсь вопросами безопасности, и мне очень грустно видеть эту ситуацию, — заявил мужчина изданию Motherboard, признавшись, что и ранее боролся с аферистами подобным образом.

Позже программист создал проект по борьбе с аферистами, получивший название Project Mayhem. По словам мужчины, он намерен продолжить мстить различным телефонным мошенникам.