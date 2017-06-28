Падение курса криптовалют спровоцировало рост продаж майнинговых ферм

Всего за несколько дней продавцы видеокарт и других комплектующих опубликовали практически столько же объявлений, как и за всю прошлую неделю. Возможно, это связано с тем, что майнинговая лихорадка наконец-то пошла на спад.

Например, всего за три неполных дня по запросу "ферма для майнинга" можно увидеть около 370 предложений по Москве — примерно столько же объявлений было опубликовано за период с 19 по 25 июня.

В культурной столице ситуация похожая: 115 новых предложений за последние три дня и около 150 объявлений за всю прошлую неделю.

В регионах же объём продаж майнинговых ферм сильно отличается от показателей больших городов, однако тенденция с ростом количества объявлений не изменилась. Например, с 19 по 25 июня в Челябинске разместили 20 объявлений, а с 26 по 28 июня уже опубликовано 17 предложений.

Стоит отметить, что по запросу "ферма для майнинга" в выдаче появляются не только полностью рабочие станции, но и различные комплектующие: каркасы, провода, видеокарты, процессоры и блоки питания.

Цена ферм варьируется в зависимости от количества задействованных видеокарт. Самый дорогой вариант фермы продаётся на Avito за 6,5 млн рублей. В среднем же продавцы просят около 250 тысяч за готовую станцию.

Представители Avito рассказали Лайфу, что количество запросов "майнинг" и "ферма для майнинга" стало резко увеличиваться ещё в апреле (до 8,6 тыс.). Однако уже в мае пользователи искали информацию о фермах на 80% чаще.

Также интересно, что количество поисковых запросов с названиями производительных видеокарт и процессоров в мае выросло в среднем на 360%.