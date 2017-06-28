В Сети появились первые фото беспилотного грузовика Google

Издание Jalopnik опубликовало первые снимки, на которых, как утверждают журналисты, засветился беспилотный грузовик от Waymo.
28 июня 2017 г.
Для тестирование своей системы разработчики выбрали машину Peterbilt 579. На крыше её кабины установлены лидар и ультразвуковые датчики, а на переднем бампере — радар. Возможно, сзади или сбоку есть дополнительные сенсоры, однако представленные фотографии не позволяют разглядеть грузовик более тщательно.
Напомним, в начале июня представитель компании Waymo рассказал, что в ближайшие годы подобные транспортные средства будут широко использоваться при перевозке товаров на далёкие расстояния.
В компании также добавили, что целью их работы является снижение смертности на дорогах, ведь каждый год в автокатастрофах, связанных с грузовиками, погибают тысячи людей.
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