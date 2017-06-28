В Сети появились первые фото беспилотного грузовика Google

Представители Waymo, подразделения IT-гиганта, совсем недавно подтвердили, что компания действительно разрабатывает большегруз с автопилотом.

Издание Jalopnik опубликовало первые снимки, на которых, как утверждают журналисты, засветился беспилотный грузовик от Waymo.

Для тестирование своей системы разработчики выбрали машину Peterbilt 579. На крыше её кабины установлены лидар и ультразвуковые датчики, а на переднем бампере — радар. Возможно, сзади или сбоку есть дополнительные сенсоры, однако представленные фотографии не позволяют разглядеть грузовик более тщательно.

Напомним, в начале июня представитель компании Waymo рассказал, что в ближайшие годы подобные транспортные средства будут широко использоваться при перевозке товаров на далёкие расстояния.

В компании также добавили, что целью их работы является снижение смертности на дорогах, ведь каждый год в автокатастрофах, связанных с грузовиками, погибают тысячи людей.