Пользователи Сети попытались сами зарегистрировать Telegram в Роскомнадзоре

Представители Роскомнадзора сообщили, что они заметили фейковые уведомления о включении в реестр организаторов распространения информации.

На официальной странице в "Фейсбуке" сотрудники ведомства отметили, что с подобными призывами об отправке заведомо ложных уведомлений выступили пользователи "Твиттера" и некоторые владельцы телеграм-каналов.

Тем не менее такие усилия по регистрации мессенджера в реестре представители Роскомнадзора не оценили.

— Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является не чем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти, — отметили в ведомстве, добавив, что даже самым хитроумным пользователям не удастся обвести Роскомнадзор вокруг пальца.

Напомним, после того, как в СМИ появились сообщения о скорой блокировке Telegram, мессенджер резко поднялся в рейтингах магазинов App Store и Google Play. Мессенджер Павла Дурова переместился с седьмого на первое место по популярности среди бесплатных программ для iPhone в России.