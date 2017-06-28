Опубликован список смартфонов Samsung, которые получат Android 8.0

Несмотря на требование Google о длительном сроке поддержки, выход обновлений для смартфонов и планшетов на Android зачастую остаётся загадкой.

Новая версия ОС с кодовым названием Android O всё ещё находится в третьей стадии тестирования для энтузиастов и разработчиков, производители уже готовят прошивки для своих смартфонов. Среди устройств Samsung обновление точно получат: Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy A3 (2017), Galaxy J7 (2017), Galaxy J5 (2017), Galaxy Note FE, Galaxy Tab S3, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7 Pro and Galaxy J7 Prime (OnNxt). Список смартфонов Samsung, которые получат и не получат Android 8.0 Фото: © facebook.com/SamsungMobileRussia Часть моделей — например, Galaxy A9, A8 или J7 — пока под сомнением. Для них также могут появиться обновления, но позже. А вот Galaxy S6, Note 5 и другие аппараты двухгодичной давности обновления, скорее всего, не получат.