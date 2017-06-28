В руки злоумышленников попали имена, email-адреса и пароли людей, зарегистрированных на сайте 8tracks.

О взломе известного сервиса рассказали журналисты издания Motherboard. По их словам, хакеры украли данные около шести миллионов пользователей. Некоторые пользователи из утёкшей базы данных подтвердили изданию, что они действительно регистрировались на сайте 8tracks.

Представители сервиса заявили, что они готовятся проинформировать подписчиков о серьёзной утечке. Разработчики также рассказали, что они уже определили вектор атаки злоумышленников.

Хакеры взломали миллионы пользователей популярного музыкального сервиса Фото: © f.hatena.ne.jp

— Мы считаем, что хакеры атаковали аккаунт одного из разработчиков в сервисе Github, который не был защищён при помощи двухфакторной аутентификации. Если вы регистрировались в сервисе через Google или Facebook, ваш аккаунт не подвергся взлому. Похищенные данные затронули только тех, кто регистрировался по своей электронной почте, — пишут создатели сервиса в своём блоге.

Журналисты также отметили, что утечка не включает информацию о кредитных картах.