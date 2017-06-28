Вышел смартфон с 4 камерами за $69

Парная основная камера уже не удивляет даже в самых простых китайских смартфонах, а потому Oukitel U22 оснастили сразу двумя такими камерами и оценили всего в 69 долларов.

Вышел один из самых необычных китайских смартфонов: несмотря на скромные характеристики, присущие большинству бюджетных устройств, новинку отличает наличие сразу четырёх камер. Спаренные модули в Oukitel U22 установлены и для основной, и для фронтальной камеры. Получаются две пары из 13 и 2, а также 8 и 2 мегапикселей для основной и фронтальной камер.

Вышел Android-смартфон с 4 камерами за 69 долларов Фото: © oukitel.com

Камеры умеют снимать в трёх фирменных режимах: автофокус позволяет записать в одинаковом качестве объект съёмки и задний план, второй режим называется SLR — в нём задний план размывается, а третьим является специфический режим для съёмки монохромных фотографий.

В остальном Oukitel U22 — типичный бюджетный смартфон, оснащённый 5,5-дюймовым HD-дисплеем с 2,5D-окантовкой, 2 гигабайтами оперативной памяти и процессором MediaTek MT6580A. Новинка даже не поддерживает сети 4G, но стоит всего $69 и даже имеет сканер отпечатков пальцев.