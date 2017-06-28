OnePlus 5 оказался первым смартфоном быстрее iPhone 7 Plus

Блогер сравнил работу двух флагманов в десятках популярных приложений и игр и определил, кто лучше справляется с повседневными задачами.

Новый OnePlus 5 давно вышел вперёд по производительности, обходя популярные Android-смартфоны, но оставалось загадкой, как быстро работает новинка относительно прошлогоднего iPhone 7 Plus. Дэвид Рахими сравнил два гаджета в наиболее популярных задачах, а также не забыл сопоставить их характеристики — так, например, у Android-флагмана на борту 8 Гбайт оперативной памяти, а у iPhone "всего 3".

Несмотря на огромный перевес в характеристиках, OnePlus 5 лишь слегка опережает Apple в экстремальных условиях далеко за пределами повседневных задач — тест включает запуск множеств игр и попытку их повторно открыть, и в данной задаче 8 Гбайт оперативной памяти определённо дают преимущество. Не стоит забывать и о том, что недавно OnePlus уличили в завышении тестовых результатов нового флагмана.