Windows 10 будет использовать искусственный интеллект для борьбы с вирусами

Следующее крупное обновление Windows 10, получившее название Fall Creators Update, будет содержать в себе улучшенную антивирусную защиту, в которой используется искусственный интеллект. Об этом сообщает CNET.

Как утверждают в компании, обновлённый антивирус сможет мгновенно распознавать присутствие ранее неизвестного вредоносного ПО на компьютере. При помощи алгоритмов машинного обучения, анализирующих активность подозрительных программ в облаке, система сможет быстро пополнять базу вирусных сигнатур, блокируя угрозы у всех пользователей одновременно.

Искусственный интеллект будет искать вирусы в обновлённой Windows 10 Фото © Yi chang — Imaginechina/FOTOLINK

По словам директора по программному управлению Microsoft Роба Леффертса, в 96% случаев при кибератаках используется неизвестное вредоносное ПО, а потому к моменту появления защитных мер хакеры успевают заразить огромное количество компьютеров. Новая технология позволяет избежать подобных ситуаций.

На первом этапе новый антивирус будет реализован лишь в корпоративной версии Windows 10, однако в дальнейшем защиту добавят и в обычную редакцию операционной системы. Выход обновления Fall Creators Update состоится в сентябре 2017 года.

Напомним, в конце января 2017 года компания Microsoft объявила о своём намерении потратить на исследования и разработки в области информационной безопасности более $1 млрд в течение нескольких лет.