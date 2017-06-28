Китайцы обошли Apple и первыми показали сканер отпечатка в дисплее смартфона

Отметив популярность одной из ключевых современных технологий, компания Vivo стала первой, кто представил настоящий работающий прототип смартфона с ультразвуковым сканером отпечатка, установленным прямо под дисплей. Презентация технологии прошла на выставке в Шанхае, где новинку не только показали публике, но также дали опробовать лично. Журналист Ричард Лай из Engadget отметил в своём "твиттере", что данная функция пока работает довольно медленно — разблокировка произошла примерно за секунду, как у смартфонов трёхгодичной давности.
Here’s Vivo’s under-display fingerprint scanning tech in action. https://t.co/LYaAncqBSu #mwcs17 #vivo #qualcomm #ultrasonic pic.twitter.com/PX0G6xkTi9— Richard Lai (@richardlai) 28 июня 2017 г.
Примечательно, что подобный сенсор разрабатывает и компания Qualcomm, но её аналоги пока требуют использования крайне тонких дисплеев и не могут быть установлены в современных смартфонах, а их скорость срабатывания также равна одной секунде. Стоит отметить, что именно сенсоры Qualcomm могли появиться в iPhone 8, но пока источники уверяют, что технология не будет доступна в смартфонах Apple как минимум год из-за того, что слишком сильно уступает ёмкостному аналогу.
Но есть у новинки и явные преимущества перед нынешним ёмкостным сенсором: сканер может точно считать отпечаток с грязного и мокрого пальца, различая жидкости и кожу человека. Это позволит без проблем использовать такие смартфоны в поездках или на кухне.
- Популярные
- По времени