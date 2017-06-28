Пользователям PornHub больше не понадобятся руки

Технология достаточно проста: в каждом интерактивном порноролике заранее прописываются команды, соответствующие действиям актёров на экране. При просмотре видео этот алгоритм передаётся в секс-игрушку посредством беспроводного интерфейса, что позволяет имитировать происходящее в фильме.
Сайт PornHub добавил в свой контент поддержку умных секс-игрушек
Фото: © EAST NEWS
В настоящий момент на сайт загружено несколько сотен таких интерактивных роликов. Как отмечается, PornHub стал первым бесплатным ресурсом, внедрившим подобную технологию.
— Технологии погружения быстро захватили индустрию и получили признание критиков за способность предоставлять пользователям то, что практически неотличимо от реальности, — заявил Кори Прайс, вице-президент PornHub.
На первом этапе поддерживаются лишь два устройства — Kiiroo Onyx и Fleshlight Launch. Обе модели предназначены для мужчин, а потому женская аудитория пока что не сможет опробовать новую функцию. Согласно обещанию администрации ресурса, поддержка секс-игрушек для прекрасной половины человечества появится на PornHub "в ближайшем будущем".
- Популярные
- По времени