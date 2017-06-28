Пользователям PornHub больше не понадобятся руки

Крупнейший в мире ресурс для взрослых PornHub объявил о появлении на их платформе интерактивных видеороликов, которые синхронизируются с умными секс-игрушками. Об этом сообщает Mashable.

Технология достаточно проста: в каждом интерактивном порноролике заранее прописываются команды, соответствующие действиям актёров на экране. При просмотре видео этот алгоритм передаётся в секс-игрушку посредством беспроводного интерфейса, что позволяет имитировать происходящее в фильме.

Сайт PornHub добавил в свой контент поддержку умных секс-игрушек Фото: © EAST NEWS

В настоящий момент на сайт загружено несколько сотен таких интерактивных роликов. Как отмечается, PornHub стал первым бесплатным ресурсом, внедрившим подобную технологию.

— Технологии погружения быстро захватили индустрию и получили признание критиков за способность предоставлять пользователям то, что практически неотличимо от реальности, — заявил Кори Прайс, вице-президент PornHub.

На первом этапе поддерживаются лишь два устройства — Kiiroo Onyx и Fleshlight Launch. Обе модели предназначены для мужчин, а потому женская аудитория пока что не сможет опробовать новую функцию. Согласно обещанию администрации ресурса, поддержка секс-игрушек для прекрасной половины человечества появится на PornHub "в ближайшем будущем".