"ВКонтакте" открывает биржу легальных видеороликов

При помощи нового сервиса администраторы пабликов и сообществ смогут выбирать те видеозаписи, на которых он хотят зарабатывать, сообщают "Известия".

Каталог будет находиться на сайте партнёрской платформы Ruform (старое название Pladform). Для просмотра списка видеороликов администраторам придётся зарегистрироваться на сайте Ruform. После этого у них появится доступ к лицензионному контенту.

— Партнёрская программа в первую очередь направлена на поддержку администраторов сообществ, у которых основная тематика — развлекательное видео. С её помощью они смогут увеличить свои доходы на нашей площадке без какого-либо риска со стороны правообладателей. Библиотека видеороликов, доступных в программе, наполняется исключительно лицензионным контентом, — рассказал исполнительный директор "ВКонтакте" Дмитрий Сергеев.

Если администратору понравится какой-то ролик из каталога, он сможет опубликовать его в своём сообществе и зарабатывать на показах рекламы или демонстрации видео. Платить администраторам будут ежемесячно.

Разработчики сервиса пообещали, что в будущем они смогут "нарезать" легальные видео и публиковать только нужные фрагменты.