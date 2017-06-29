Каталог будет находиться на сайте партнёрской платформы Ruform (старое название Pladform). Для просмотра списка видеороликов администраторам придётся зарегистрироваться на сайте Ruform. После этого у них появится доступ к лицензионному контенту.
— Партнёрская программа в первую очередь направлена на поддержку администраторов сообществ, у которых основная тематика — развлекательное видео. С её помощью они смогут увеличить свои доходы на нашей площадке без какого-либо риска со стороны правообладателей. Библиотека видеороликов, доступных в программе, наполняется исключительно лицензионным контентом, — рассказал исполнительный директор "ВКонтакте" Дмитрий Сергеев.
Если администратору понравится какой-то ролик из каталога, он сможет опубликовать его в своём сообществе и зарабатывать на показах рекламы или демонстрации видео. Платить администраторам будут ежемесячно.
Разработчики сервиса пообещали, что в будущем они смогут "нарезать" легальные видео и публиковать только нужные фрагменты.
"ВКонтакте" открывает биржу легальных видеороликов
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