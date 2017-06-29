Nokia готовит новый телефон

Читайте также

Nokia готовит новый телефон

118

Фото © Zhou junxiang - Imaginechina/EAST NEWS

В Сеть утекли первые фотографии ещё не анонсированного кнопочного телефона компании HMD.

Обновлённая Nokia 3310 уже поступила в продажу на многих рынках, однако разработчики готовят ещё один простенький мобильник, пишет PhoneArena.

<p>Фото © <a href="http://www.tenaa.com.cn/WSFW/ShowAllPic.aspx?code=FjN%2fmsbzcWBCqcRwjQDW61Y7nrwsn%2bAvKFP4FBCMc1scNat%2fMVVFyXHmTquKV%2bLr" target="_blank">TENAA.COM.CN</a></p>

Изображения девайса появились на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Однако, кроме фотографий, на сегодняшний день нет никаких подробностей о характеристиках и даже названии нового телефона.

Журналисты предполагают, что устройство будет совсем бюджетным, потому что оно вряд ли получит поддержку даже сетей 3G. Кроме того, на снимках видно, что у основной камеры отсутсвует светодиодная вспышка.

Nokia готовит новый телефон

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!