Nokia готовит новый телефон

В Сеть утекли первые фотографии ещё не анонсированного кнопочного телефона компании HMD.

Обновлённая Nokia 3310 уже поступила в продажу на многих рынках, однако разработчики готовят ещё один простенький мобильник, пишет PhoneArena.

Изображения девайса появились на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Однако, кроме фотографий, на сегодняшний день нет никаких подробностей о характеристиках и даже названии нового телефона.

Журналисты предполагают, что устройство будет совсем бюджетным, потому что оно вряд ли получит поддержку даже сетей 3G. Кроме того, на снимках видно, что у основной камеры отсутсвует светодиодная вспышка.