Некоторые серверы Apple не работают почти двое суток

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Некоторые серверы Apple не работают почти двое суток

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Фото © David Levene /eyevine/EAST NEWS

Пользователи пожаловались на проблемы с сервисом iCloud, сообщает издание Macrumors.

Согласно данным на официальной странице Apple's System Status, сервер iCloud Backup не работает уже несколько дней. Из-за этого некоторые владельцы "яблочных" девайсов не могут восстановить свои данные из резервной копии в облаке.

Проблема заключается в том, что процедура восстановления постоянно прерывается. В отдельных случаях пользователи просто не видят сохранённые в облаке данные.

На сайте сообщается, что проблема коснулась менее 1% владельцев iPhone и iPad. Разработчики посоветовали пострадавшим подождать, пока работа серверов не восстановится.

Некоторые серверы Apple не работают почти двое суток

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