Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом

Глава и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск официально объявил о начале строительства тоннеля под Лос-Анджелесом, пишет The Verge.

Миллиардер сообщил в своём "твиттере", что бурильная машина Godot (названная в честь одной из пьес ирландского писателя Сэмюэла Беккета) прорыла первый сегмент тоннеля в южнокалифорнийском мегаполисе.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA. — Elon Musk (@elonmusk) 28 июня 2017 г.

Несмотря на то что работы уже начались, до сих пор остаётся неизвестным, сумел ли Маск договориться с властями города. Ранее в этом месяце предприниматель встречался с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарчетти, однако детали переговоров не раскрываются.

О своих планах по строительству тоннеля Маск впервые сообщил в декабре 2016 года. Он пожаловался, что его раздражают пробки в Лос-Анджелесе, и предложил прорыть "трубу" прямо под городом. Многие тогда восприняли слова эксцентричного миллиардера как шутку, однако позже Маск подтвердил свои намерения.

В конце января 2017 года компания The Boring Company начала подготовку к работам по бурению тоннеля. Предполагается, что подземная дорога будет проложена между штаб-квартирой SpaceX и международным аэропортом Лос-Анджелес.