Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом

Миллиардер сообщил в своём "твиттере", что бурильная машина Godot (названная в честь одной из пьес ирландского писателя Сэмюэла Беккета) прорыла первый сегмент тоннеля в южнокалифорнийском мегаполисе.
No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.— Elon Musk (@elonmusk) 28 июня 2017 г.
Несмотря на то что работы уже начались, до сих пор остаётся неизвестным, сумел ли Маск договориться с властями города. Ранее в этом месяце предприниматель встречался с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарчетти, однако детали переговоров не раскрываются.
О своих планах по строительству тоннеля Маск впервые сообщил в декабре 2016 года. Он пожаловался, что его раздражают пробки в Лос-Анджелесе, и предложил прорыть "трубу" прямо под городом. Многие тогда восприняли слова эксцентричного миллиардера как шутку, однако позже Маск подтвердил свои намерения.
В конце января 2017 года компания The Boring Company начала подготовку к работам по бурению тоннеля. Предполагается, что подземная дорога будет проложена между штаб-квартирой SpaceX и международным аэропортом Лос-Анджелес.
Илон Маск пробурил первый сегмент тоннеля под Лос-Анджелесом
Фото © AP/FOTOLINK
- Популярные
- По времени