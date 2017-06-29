"Макдоналдс" согласился доставлять бургеры россиянам на дом

Сеть ресторанов быстрого питания запустила сервис доставки еды в России. Пока что пилотный проект работает только на территории Москвы.

Жители столицы уже могут заказать еду из "Макдоналдса" через мобильное приложение UberEats, сообщают "Ведомости". На данный момент в проекте участвуют только шесть ресторанов, однако зона покрытия будет постепенно расширяться, уверяют представители компании.

Примечательно, что пользователи смогут заказать любое количество бургеров и другой еды, так как минимальной суммы заказа нет. Однако за доставку придётся заплатить 99 рублей.

В начале 2017 года "Макдоналдс" также начал доставлять еду в Великобритании, Испании и США. Ещё раньше подобный сервис заработал в Китае и Сингапуре.

Напомним, в мае нынешнего года пилотный проект доставки еды по Москве и области стартовал в сети быстрого питания KFC.