Учёные создали читающую мысли нейросеть

Исследователи из Университета Карнеги — Меллон работают над искусственным интеллектом, который может узнать, о чём думал человек, взглянув на результаты МРТ. Об этом сообщает Digital Trends.

Информация, полученная при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии, обрабатывается нейросетью, которая определяет области мозга, задействованные для создания сложных образов.

— Одним из наибольших преимуществ человеческого мозга является его способность собирать отдельные понятия в сложные мысли. Благодаря этому люди смогли думать не просто о "бананах", а о том, что им "хотелось бы поесть бананы вечером со своими друзьями". Мы наконец-то нашли способ увидеть эти мысли на показаниях МРТ, — отметил Марсель Джаст, профессор психологии и ведущий автор исследования.

Для обучения алгоритма учёные попросили участников эксперимента зачитать 239 предложений, содержащих в себе упоминания о людях, типах социального взаимодействия и различных событиях. После того как нейросеть установила соответствие между отдельными понятиями и активностью областей мозга, она смогла самостоятельно прочитать предложение под номером 240, основываясь лишь на показаниях МРТ.

Исследователи научили нейросеть читать мысли Фото: © EAST NEWS

По словам исследователей, на сегодняшний день точность работы алгоритма составляет 87%. При этом система пока не может читать мысли "как с листа", однако уже сейчас она способна дополнить рассказ человека недостающими деталями.

— Это не сулит ничего хорошего для нашей финальной схватки со SkyNet! — отмечает редакция Digital Trends.