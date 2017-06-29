Учёные создали читающую мысли нейросеть

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Учёные создали читающую мысли нейросеть

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Исследователи из Университета Карнеги — Меллон работают над искусственным интеллектом, который может узнать, о чём думал человек, взглянув на результаты МРТ. Об этом сообщает Digital Trends.

Информация, полученная при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии, обрабатывается нейросетью, которая определяет области мозга, задействованные для создания сложных образов.

— Одним из наибольших преимуществ человеческого мозга является его способность собирать отдельные понятия в сложные мысли. Благодаря этому люди смогли думать не просто о "бананах", а о том, что им "хотелось бы поесть бананы вечером со своими друзьями". Мы наконец-то нашли способ увидеть эти мысли на показаниях МРТ, — отметил Марсель Джаст, профессор психологии и ведущий автор исследования.

Для обучения алгоритма учёные попросили участников эксперимента зачитать 239 предложений, содержащих в себе упоминания о людях, типах социального взаимодействия и различных событиях. После того как нейросеть установила соответствие между отдельными понятиями и активностью областей мозга, она смогла самостоятельно прочитать предложение под номером 240, основываясь лишь на показаниях МРТ.

Исследователи научили нейросеть читать мысли

По словам исследователей, на сегодняшний день точность работы алгоритма составляет 87%. При этом система пока не может читать мысли "как с листа", однако уже сейчас она способна дополнить рассказ человека недостающими деталями.

— Это не сулит ничего хорошего для нашей финальной схватки со SkyNet! — отмечает редакция Digital Trends.

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