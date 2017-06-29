Водители Uber и Lyft высмеивают пассажиров в Facebook

Журналисты издания The Daily Dot обнаружили в социальной сети Facebook тайное сообщество, в котором водители Uber и Lyft делятся друг с другом фотографиями своих пассажиров и высмеивают их.

В настоящий момент в группе под названием Atlanta Uber/Lyft Drivers Unite состоит более 10 тысяч пользователей. Как подчёркивает издание, большинство участников этого сообщества крайне неуважительно отзывается о своих попутчиках.

К примеру, один из водителей выложил фотографию очень пьяной 17-летней девушки, чья одежда была испачкана рвотой, и большинство комментаторов сочло это очень смешным. Лишь некоторые участники группы осудили автора за публикацию столь компрометирующих кадров.

В другой записи рассказывается о том, как таксист отменил поездку, увидев, что машину заказала "гигантская жируха". В доказательство своих слов автор прикрепил фотографию клиентки, после чего пользователи принялись увлечённо высмеивать её лишний вес и хвалить водителя.

Ещё один участник сообщества опубликовал снимок мужчины, находящегося в бессознательном состоянии, и сообщил, что заработал на нём дополнительные $50, поскольку пассажир выронил деньги. Как и в остальных случаях, комментаторы лишь поощрили водителя.

Как отмечает The Daily Dot, администраторы группы практически никогда не вмешиваются в обсуждения и не мешают пользователям публиковать личную информацию клиентов. Некоторые участники сообщества рассказали изданию, что они осуждают подобное поведение коллег и считают такие действия "непрофессиональными".